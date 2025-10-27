“Una dictadura normal”: denuncian que punteros de Gildo Insfrán controlaron el voto en Formosa

En plena jornada electoral, una nueva denuncia encendió las redes sociales y volvió a poner el foco en la provincia de Formosa. El usuario Mati Smith, conocido en la red X (ex Twitter) como @Trumperizar, publicó un video en el que se observa cómo punteros del gobernador Gildo Insfrán acompañan a los votantes para “verificar” que elijan a Fuerza Patria.

“En Formosa los punteros de Gildo Insfrán acompañan a la gente para verificar que voten a Fuerza Patria. Un día normal en la dictadura formoseña”, escribió Smith en su posteo, que rápidamente superó las 190 mil reproducciones.

En las imágenes se ve a varios referentes barriales trasladando a votantes hasta el interior de las escuelas, lo que generó fuerte repudio por parte de dirigentes opositores y usuarios que denunciaron una práctica de control político del sufragio.

