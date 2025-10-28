Alarma: se crea el Masters de Arabia Saudita y corre peligro la gira sudamericana

El dinero todo lo puede. Arabia Saudita consiguió lo que buscaba en tiempo récord: la ATP dio luz verde para un nuevo Masters 1000 a partir de la temporada 2028.

Las buenas relaciones árabes, sumadas al Fondo de Inversión Pública (PIF) y los petrodólares, hicieron que la Asociación modifique lo que no se tocaba hace 35 años, desde 1990, para que próximamente haya 10 Masters en el calendario.

El Six Kings Slam días atrás, que entregó 5 millones de euros, terminó siendo solo una muestra de poderío al mundo. El Masters masculino completa el tablero para los árabes, que ya tenían el tenis femenino con la WTA Finals, el fútbol con Cristiano Ronaldo, el golf y la Fórmula 1.

El calendario será un problema a resolver para la ATP. En un principio los árabes querían que el nuevo torneo sea la apertura de la temporada, pero el Australian Open alzó la voz para cuidar a los torneos satélites de Sydney, los cuales sirven de preparación semanas antes.

Buscando un nuevo hueco, Arabia Saudita deja en peligro la bastardeada gira sudamericana. Todos los cañones apuntan a febrero, fecha en la que se juega en polvo de ladrillo en Buenos Aires y Río de Janeiro. La ATP en ese mes ya tiene, además, una ventana de Copa Davis.

No hay lugar en el calendario para un nuevo Masters 1000, por eso la ATP va a eliminar aproximadamente cinco torneos (500 y 250) de su calendario. Todavía no hay víctimas confirmadas.