Reducido: AFA le dio el partido ganado a Deportivo Madryn y sepultó a Gimnasia de Jujuy

Otro escandaloso fallo en el fútbol argentino con la intervención del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): pasó lo que todos temían que pase y hay unanimidad a la hora de la sospechas.
Gimnasia de Jujuy le ganaba 1-0 a Deportivo Madryn el partido de ida en el Reducido de la Primera Nacional. Este lunes 27 el Lobo Jujeño se enteró que el segundo tiempo no se jugará y la serie ahora está 3-0 a favor de los sureños, ni siquiera tuvieron piedad con Alejandro Quintana el autor del ahora “gol fantasma“.
Lucas Comesaña había tenido una paupérrima actuación en 2023 en la misma cancha, pero favoreciendo descaradamente a Deportivo Riestra, hoy en la máxima categoría. Curiosamente y ante ese antecedente, lo mandaron de nuevo a dirigir a Jujuy: terminó suspendiendo el partido por falta de garantías en el entretiempo.
ASÍ FUE EL POLÉMICO ARBITRAJE DE COMESAÑA EN JUJUY ✋🟥
Desde su salida al estadio 23 de Agosto, y hasta el entretiempo, así fue el polémico arbitraje de Lucas Comesaña en el primer tiempo del partido de ida de cuartos de final entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn pic.twitter.com/ivjfl26Uvf
— Todo Jujuy (@diarioTodoJujuy) October 20, 2025
El informe del Tribunal de Disciplina
“Es la primera vez que me sucede este episodio. La amenaza fue hacia los cuatro (jueces). Primero hacia el cuarto, después a todos, y puntualmente al cuarto y a mí”, había confesado Comesaña a TyC Sports.
- Aplicar al Club Gimnasia y Esgrima (Jujuy) una multa de 2500 v.e. Art. 12, inc. 3, apartado a) del Código Disciplinario.
- Tener por perdido el encuentro a favor del Club Deportivo Madryn, con el marcador reglamentario de 0-3, en los términos del artículo 15.1 del Código Disciplinario.
- Atento la mención en el informe arbitral del señores Walter Morales y Leandro Meyer, en sus calidades de Presidente y Secretario del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy corresponde correr traslado por el plazo de cinco (5) días a fin de que efectúen los descargos correspondientes.