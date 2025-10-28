En búsqueda de consenso político, Javier Milei recibirá a 17 gobernadores que no responden al kirchnerismo

El presidente Javier Milei recibirá este jueves a las 15 en la Casa Rosada a 17 gobernadores “dialoguistas” con el objetivo de consolidar apoyos para el paquete de reformas que su administración enviará al Congreso.

La convocatoria fue organizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y se enmarca en una estrategia de acercamiento a los mandatarios provinciales que no pertenecen al kirchnerismo duro, en busca de garantizar la gobernabilidad y la aprobación legislativa de las principales iniciativas del Ejecutivo.

Según fuentes oficiales citadas por Clarín, el encuentro busca “construir una agenda de trabajo conjunta que permita avanzar con las transformaciones estructurales que el país necesita”. El Gobierno considera que el respaldo de los gobernadores será clave para aprobar reformas que abarcan los regímenes laboral, impositivo y del Estado, y que conforman el núcleo del paquete que Milei pretende convertir en ley antes de fin de año.

Fuente: Nexofin