Clausura: Boca le ganó 3-1 a Barracas Central el postergado de la fecha 12

Se completó el último encuentro postergado del Torneo Clausura, aprovechando el cese de actividades por las Elecciones Legislativas: en un atípico día y horario, Barracas Central y Boca Juniors se pusieron al día.

En la antesala de la fecha N°12, el Xeneize se vistió de luto por el fallecimiento de su entrenador Miguel Ángel Russo. Debido a esta situación, el partido que estaba programado para el sábado 11 de octubre a las 14.30 se reprogramó para este lunes 27.

Primer tiempo con emociones para el Guapo: Iván Tapia vio la roja en apenas 15’ minutos y Rodrigo Insúa puso el 1-0 en favor de local.

Sin embargo, el equipo de Claudio Úbeda reaccionó a tiempo y pudo dar vuelta el resultado en el Estadio Claudio Fabián Tapia.

El reemplazante de Cavani Milton Giménez hizo su doblete para remontar en una ráfaga 2-1 en favor de Boca, mientras que Miguel Merentiel fue el encargado de liquidar el match.

Más que tres puntos

Era clave ganar para Boca en un torneo tan volátil, en el que perdes y sos último; ganas y sos primero.

El Xeneize llegó a los 20 puntos y se ubicó tercero en la Zona A por detrás de Central Córdoba y Estudiantes. Pero lo importante es la Tabla Anual: subió al segundo puesto.

De cara a la pelea por entrar a la Copa Libertadores de forma directa, Boca le saca un punto a River. Y se avecina el Superclásico…