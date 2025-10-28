Santiago Sosa fue operado de la fractura de maxilar, ¿cuándo podría volver a jugar?

Santiago Sosa, capitán del Racing de Gustavo Costas, fue operado de la fractura que sufrió en el rostro y no estará presente en la revancha ante Flamengo, por la Copa Libertadores. El mediocampista se golpeó con su compañero Marcos Rojo en la derrota por 1-0 ante el Mengao y ahora tendrá varias semanas de recuperación.

Los plazos de la recuperación rondarían las cuatro y seis semanas. Habrá que ver si Sosa puede llegar a estar presente en una hipotética final de Copa Libertadores, que sería el 29 de noviembre en Lima, Perú.

ℹ️ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 Santiago Sosa fue operado con éxito este mediodía, en el Sanatorio Finochietto, de su fractura del hueso malar derecho y permanecerá internado hasta mañana. ¡Te estamos esperando, Santi! 👊🏻 pic.twitter.com/aogIeJ4Zm6 — Racing Club (@RacingClub) October 27, 2025

De esta manera, Gustavo Costas perderá una pieza clave en el equipo para intentar dar vuelta la eliminatoria. El técnico de la Academia tendrá hasta el miércoles para definir cómo lo va a reemplazar, si es con otro central para armar la línea de tres o ubicar un mediocampista si decide jugar con cuatro defensores.

Marcos Di Césare sería la alternativa en caso de sumar otro central y Nazareno Colombo podría cumplir la función de líbero, que ya hizo en algunos partidos, mientras que las variantes en el mediocampista son más amplias: Juan Nardoni, Matías Zaracho o alguno más ofensivo.