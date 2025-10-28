¿En el GP de Brasil?: en Europa le pusieron fecha al anuncio oficial de Franco Colapinto en Alpine

Pasaron los Grandes Premios de Estados Unidos y México en dos fines de semana con actividad para la Fórmula 1. Max Verstappen y Lando Norris fueron los ganadores en un campeonato que se ha emparejado y ha tomado color entre los McLaren y el Red Bull.

Pero por estos lados la carrera es otra y, a pesar de verlo remar desde atrás, la ilusión sigue creciendo. Franco Colapinto finalizó 17° en Texas y 16º en Ciudad de México.

Había una ventanita de posibilidades de que, entre estas dos últimas fechas, Alpine anunciara de manera oficial al piloto argentino para 2026. Eso no sucedió y la incertidumbre crece, al igual que los meses previos antes de que Jack Doohan abandonase la segunda butaca.

Uno de los medios más importantes de la Fórmula 1, Motorspot, indicó que el altercado en Alpine sobre el final del GP de Estados Unidos puede haber estirado la fecha de la confirmación, porque claramente no era el momento indicado para dar ese tipo de noticia.

¿Será en Brasil?

La Fórmula 1 descansará en el inicio de noviembre, pero el nueve de ese mes se mudará Sudamérica: en Interlagos será la fecha Nº 21 del campeonato mundial de automovilismo, en una jornada más que especial para Colapinto.

São Paulo se vestirá de gala para recibir al piloto argentino con una multitud de argentinos y brasileños. “Brasil es el GP de casa y habrá muchos argentinos. Tengo muchas ganas de estar allá y darles un lindo resultado”, confesó al finalizar la carrera en México.

Por eso las expectativas ahora su mudaron a la ciudad paulista, definida por todos como el lugar perfecto para dar el anuncio oficial. Una nota firmada por Roberto Chinchero en Motorsport, confirma que representantes del sponsor principal del argentino estuvieron cerrando el acuerdo en el paddock de los Hermanos Rodríguez.