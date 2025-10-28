Impulsado por el triunfo electoral Diego Santilli aseguró: “Me gustaría ser gobernador de la Provincia”

Convirtiéndose en el gran ganador de las últimas elecciones legislativas, en donde se puso al mando de la campaña libertaria, tras la escandalosa renuncia de José Luis Espert, el diputado Diego Santilli, aseguró que buscará ser gobernador de la provincia de Buenos Aires (PBA) en 2027.

“Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me encanta, me motiva”, señaló el legislador recientemente electo por La Libertad Avanza (LLA) en alianza con el PRO.

En esa línea, el “colo” indicó: “Quiero llevar estas reformas, estas ideas del cambio, a la provincia de Buenos Aires, porque tiene todo. Treinta y ocho por ciento de la población, treinta y cinco del producto bruto interno, líder en cabeza de ganado, en soja, en trigo, en industria. Los principales puertos de salida de cereales, el segundo polo petroquímico de Latinoamérica”.

Fuente: Nexofin