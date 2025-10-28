El dólar oficial sube $45 y vuelve a superar los $1.500

A pesar de un marcado descenso en el inicio de la última semana del mes de octubre, en donde llegó a bajar 115 pesos, tras la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del pasado domingo, el dólar oficial vuelve a superar los $1.500.

La divisa oficial se vende a $1.505 en las pizarras del Banco Nación (BNA), en el inicio de este martes 28 de octubre. El blue también salta y se ofrece en 1.465 pesos en la city porteña.

Mientras que los dólares financieros también retoman su escalada, el MEP cotiza en $1.474, es decir un 2.40% más que en las últimas 24 horas. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) se vende a $1.484, con un alza del 2.10% desde el cierre de la jornada del lunes.

Fuente: Nexofin