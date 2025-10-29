Cada 40 segundos ocurre un ACV en Argentina: por qué actuar rápido puede evitar secuelas graves

Cada 40 segundos, una persona sufre un accidente cerebrovascular (ACV) en la Argentina. La cifra, alarmante, fue revelada por el cardiólogo Alejandro Meretta, jefe de Cardiología Nuclear del Instituto Cardiovascular (ICBA), quien alertó sobre la falta de conocimiento general respecto de cómo identificar los primeros signos y actuar con urgencia ante esta emergencia médica.

En el marco del Día Mundial del ACV, el médico explicó que esta enfermedad representa la primera causa de discapacidad en el país y que, en muchos casos, está asociada a factores de riesgo “silenciosos”, como la hipertensión arterial o el colesterol elevado. “Reconocer los síntomas en forma inmediata puede salvar una vida o, al menos, determinar el grado de recuperación que tendrá el paciente”, señaló el especialista en diálogo con Infobae en Vivo.

El especialista remarcó la importancia de recordar el acrónimo FAST, una herramienta internacional de concientización que facilita la detección temprana. “FAST significa rápido en inglés y se asocia a los síntomas principales: F por face (rostro caído), A por arm (pérdida de fuerza en un brazo), S por speech (dificultad para hablar) y T por time (tiempo). Cada minuto cuenta”, explicó.

Fuente: Nexofin