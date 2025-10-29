Guillermo Francos habló sobre su rol en el Gobierno: “No creo que yo esté en la posición de ir a otro lugar”

En medio de la celebración por los resultados electorales favorables para La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a los posibles cambios dentro del gobierno, que había adelantado el propio Javier Milei.

“Después de ser jefe de Gabinete qué le puedo pedir al Presidente. ¿Qué me pueden ofrecer? Nada. He cumplido un rol que el Presidente valora. No creo que yo esté en la posición de ir a otro lugar en el Estado”, señaló el funcionario.

En declaraciones radiales, el ministro libertario indicó que “la gente eligió apoyar al presidente Milei mayoritariamente por temor al pasado, o por temor al populismo, a lo que habíamos vivido hasta diciembre de 2023, y que no nos lleva a ningún lado”.

Fuente: Nexofin