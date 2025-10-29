Causa Vialidad: confirmaron el procesamiento de 14 funcionarios santacruceños y les embargó bienes por $8000 millones

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de 14 funcionarios provinciales y un representante técnico de la provincia de Santa Cruz, por el rol que tuvieron en el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.

En el marco de la Causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se considera a los funcionarios como parte del entramado de corrupción.

Se trata de Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera, Juan Gelves, y José Carlos Pistán.

Fuente: Nexofin