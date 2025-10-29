Insólito: en la previa del cruce ante Flamengo, aparecieron afiches contra Marcos Rojo

Racing se juega el año en la noche de este miércoles: desde las 21.30 horas, recibe al Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores en el Cilindro de Avellaneda.

La semanda pasada, el Fla sacó ventaja en el global (1-0) con un gol en contra del defensor Marcos Rojo, quién por estas ahora está en el ojo de la tormenta para los hinchas de la Academia.

Pese a la mala fortuna de colaborar en el gol del equipo Carioca y chocar contra Santiago Sosa -sufrió una fractura mandibular y no estará disponible-, el ex Boca no hizo mal los deberes en Río de Janeiro, pero igual lo apuntaron:

“Chau Rojo, dejá de robar” fueron los afiches que aparecieron en las inmedicaciones del Estadio Presidente Perón, firmado por “Pueblo de Racing”. Lo más llamativo de todo es que corre con grandes chances de ser titular esta noche.

Racing se juega el año

Será anécdota este suceso cuando Gustavo Costas de la charla motivacional en la previa: desde las 21.30 la Academia se la juega toda ante el Flamengo de Brasil por el pase a la final de la Copa Libertadores.

Este jueves se conocerá al segundo finalista que estará en Lima, cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito en Brasil: en la ida el cotejo fue 3-0 para los ecuatorianos, qué en la antesala, de los cuatros equipos es el único que tiene un pie en la final.