Desde noviembre, viajar en colectivo será más caro en PBA: el boleto mínimo sube a $573

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento del 4,1% en las tarifas de los colectivos, que comenzará a regir desde el 1° de noviembre. Con la suba, el boleto mínimo pasará de $550,30 a $573,09 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El ajuste fue dispuesto por el Ministerio de Transporte bonaerense, a través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial provincial, y responde al mecanismo de actualización que contempla la inflación más dos puntos porcentuales adicionales.

En lo que va del año, las tarifas del transporte público en el territorio bonaerense acumulan un incremento del 54,39%, muy por encima del IPC, que avanzó 22% hasta septiembre.

