La Cámara Electoral alertó por una estafa con supuestas multas por no votar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una advertencia pública por una nueva modalidad de estafa digital que utiliza correos electrónicos falsos en los que se informa al ciudadano sobre supuestas multas por no haber votado en las elecciones.

Según detalló el organismo, los mensajes fraudulentos simulan ser comunicaciones oficiales y dirigen a los usuarios hacia enlaces externos con el objetivo de obtener datos personales o bancarios. Desde la CNE remarcaron que no se envían notificaciones por mail ni se solicitan pagos en línea a través de formularios o links.

“Se detectaron correos apócrifos que invocan el nombre de la Justicia Nacional Electoral con el fin de engañar a la ciudadanía”, señalaron en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Además, recordaron que la única vía para consultar si una persona tiene multas electorales pendientes es el sitio web oficial https://infractores.padron.gob.ar, donde el trámite se realiza ingresando el número de DNI y la información solicitada.

Fuente: Nexofin