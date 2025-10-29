La fuerte advertencia de Aprevide a los hinchas de Racing en la previa del partido ante Flamengo

En la previa del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, donde Racing recibirá a Flamengo en el Cilindro desde las 21.30 en busca de remontar el 0-1 sufrido en la ida en el Maracaná, por las redes sociales comenzó a circular el rumor de que La Academia realizaría un gran recibimiento, con bengalas y fuegos artificiales, y desde APreViDe le enviaron una advertencia al club.

“El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informa que para el partido de esta noche entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores, se encuentra absolutamente prohibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio (entiéndase tribunas, pasillos, o cualquier zona de concurrencia)”, indicaron desde la agencia al equipo de Gustavo Costas.

“En el caso de constatarse la utilización de estos elementos en el evento, Racing Club deberá afrontar las consecuencias de esta infracción y las sanciones que tendrán lugar acorde a las facultades de esta Agencia y la Ley de Deporte. APREVIDE y la Jefatura de Policía departamental de Avellaneda han dado intervención a la justicia iniciándose una investigación penal preparatoria ante la fiscalía 4ta de Avellaneda a cargo del Fiscal Mariano Zitto”, finalizaron.