La llamativa comparación que Cesc Fábregas hizo entre Lionel Messi y Nico Paz

Nico Paz tuvo un gran arranque de temporada en Como, con cuatro goles y cuatro asistencias en las primeras nueve fechas de la Serie A. Además de volver a ganarse la citación a la Selección Argentina por parte de Lionel Scaloni, el volante ofensivo fue elogiado por Cesc Fábregas, su director técnico en el elenco italiano, aunque aseguró que debe seguir creciendo y lo comparó con el Lionel Messi de los 91 goles en 2012.

“Yo jugué con Messi y en un año marcó 91 goles. ¿Ganamos por él? ¿Guardiola consiguió todos aquellos éxitos en el Barça gracias a él? Sí… pero no. Nico es un jugador buenísimo, está creciendo muchísimo y le necesitamos, sí. Pero debe seguir teniendo la misma humildad, el mismo coraje en el campo y la misma personalidad”, resaltó el entrenador en la conferencia de prensa previa al duelo con el Hellas Verona.

Asimismo, Fábregas reconoció que su juega en ataque gira en torno a Nico Paz: “Hay mucho detrás de todo esto. ¿Por qué toca tanto balón? Porque la construcción de nuestro juego está hecha para que le lleguen balones de una cierta manera en cada partido“.

Real Madrid todavía conserva una opción de recompra por Nico Paz valuada en 10 millones de euros. No obstante, el gran nivel del volante ofensivo ya lo puso en la órbita de clubes como el Inter, Arsenal y Tottenham, que están dispuestos a pagar una fortuna por él.