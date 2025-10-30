Cambios para la final de la Copa Argentina: el VAR hará su debut en la competencia

Histórica decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la final de la Copa Argentina: a cinco días del último partido del certamen federal en 2025, desde la organización comunicaron que habrá Video Assistant Referee (VAR).

De esta manera, la herramienta arbitral desembarcará por primera vez en la competencia en la final que disputarán Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Nicolás Ramírez, el árbitro para dicho encuentro, podrá apoyarse en la tecnología a la hora de tomar decisiones. Hay que recordar que además del título en juego, el campeón de la Copa Argentina automáticamente se clasificará para la próxima edición de la Copa Libertadores.

#CopaArgentina 🏆 La final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 21.10 en el Estadio de Instituto de Córdoba. pic.twitter.com/wRag2Y5YLo — AFA (@afa) October 30, 2025

Sede, día y horario de la final

La Lepra Mendocina y el Bicho de La Paternal se medirán el próximo miércoles 5 de noviembre en el Estadio Eva Perón, la casa de Instituto de Córdoba.

Nicolás Ramírez, uno de los hombres de confianza en AFA y que se ha acostumbrado a dirigir los clásicos del fútbol argentino, será el árbitro de la final. Estará acompañado Adrián Delbarba (asistente 1), Walter Ferreyra (el 2), Fabrizio Llobet (cuarto árbitro) y Eduardo Lucero (quinto). En el VAR estarán por primera vez en la historia del certamen Héctor Paletta junto a Pablo Dóvalo (AVAR).