El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios para bajar las tasas de interés

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este jueves modificar la gestión de encajes bancarios.

Desde el primero de noviembre, la computación del efectivo mínimo en cada entidad bancaria pasará de ser diaria a un promedio mensual.

El objetivo con la disposición es flexibilizar el apretón monetario de los últimos meses, realizado en un marco de mucha presión sobre el tipo de cambio del dólar, y bajar de esta manera las tasas de interés, que se encuentran en máximos históricos en los últimos treinta años.

Fuente: Nexofin