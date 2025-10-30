Se definió el jurado para el juicio contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, concluyó la tercera y última jornada de la audiencias para la conformación del jurado que deberá juzgar a los siete imputados del llamado caso clan Sena. Tras ocho horas de deliberaciones, un cuarto intermedio de dos y un tribunal militarizado en parte, finalmente quedaron seleccionados los 12 ciudadanos titulares y los ocho suplentes.

El proceso no estuvo exento de tensiones. Según fuentes judiciales, “los tiempos se fueron estirando” y había dudas sobre si se podría completar la audiencia. Una de las defensas advirtió: “Ojalá podamos terminar hoy, pero lo esencial es que el jurado sea lo más equilibrado posible”. Además, se registró un incidente particular: la abogada Olga Mongeló acusó a un postulante de jurado de mentir, lo que provocó un cuarto intermedio adicional.

La elección del tribunal popular se realizó en un contexto especial: los imputados (César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y sus colaboradores) llegaron escoltados y con altos niveles de seguridad en los alrededores del Hotel Gala, sede de la selección de jurados. La causa, de fuerte resonancia pública, acusa a César Sena de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que sus padres y otros cuatro imputados afrontan cargos de partícipes primarios o de encubrimiento agravado.

