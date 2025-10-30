Jueves, 30 de octubre 2025

Se definió el jurado para el juicio contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

por

En la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, concluyó la tercera y última jornada de la audiencias para la conformación del jurado que deberá juzgar a los siete imputados del llamado caso clan Sena. Tras ocho horas de deliberaciones, un cuarto intermedio de dos y un tribunal militarizado en parte, finalmente quedaron seleccionados los 12 ciudadanos titulares y los ocho suplentes.

El proceso no estuvo exento de tensiones. Según fuentes judiciales, “los tiempos se fueron estirando” y había dudas sobre si se podría completar la audiencia. Una de las defensas advirtió: “Ojalá podamos terminar hoy, pero lo esencial es que el jurado sea lo más equilibrado posible”. Además, se registró un incidente particular: la abogada Olga Mongeló acusó a un postulante de jurado de mentir, lo que provocó un cuarto intermedio adicional.

La elección del tribunal popular se realizó en un contexto especial: los imputados (César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y sus colaboradores) llegaron escoltados y con altos niveles de seguridad en los alrededores del Hotel Gala, sede de la selección de jurados. La causa, de fuerte resonancia pública, acusa a César Sena de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que sus padres y otros cuatro imputados afrontan cargos de partícipes primarios o de encubrimiento agravado.

Fuente: Nexofin

Compartir este artículo