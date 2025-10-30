La carta de Milito a los hinchas tras la eliminación: “Volvimos a ser protagonistas de América”

Racing no se trajó un buen resultado de Río de Janeiro y eso es lo que se lamentan los hinchas. El 1-0 en el Maracaná sobre el final del partido, terminó decidiendo al finalista tras el empate 0-0 en el Cilindro de Avellaneda.

Racing lo obligó a Agustín Rossi en la revancha, pero el arquero de Flamengo respondió al igual que Facundo Cambeses, quién se proyecta a ser un arquero protagonista en el mercado de pases y en la Selección Argentina.

“Defraudé a mi gente” sentenció Gustavo Costas en conferencia post partido, tras el pase de los brasileros a la Final Única que se jugará en Lima. Horas más tardes, el presidente Diego Milito publicó una carta dirigida a los hinchas:

“Después de masticar bronca toda la nocha, acá estamos, para volver a empezar. Estoy muy orgulloso de Racing. De nuestro equipo, de nuestra gente. Hoy solo queda agradecer. A nuestros jugadores, al cuerpo técnico, a todos los empleados del club y sobre todo a los hinchas” comenzó explicando en el apartado. Luego, agregó una promesa:

“Volvimos a ser protagonistas de América después de mucho tiempo. Sé que la ilusión era inmensa, la de todos nosotros. Como dijo Gustavo, hace mucho que Racing no estaba tan unido y así tenemos que seguir. Yo se los prometo, voy a dejar todo para que Racing continúe en lo más alto”.

Palmeiras va por la heroica en Brasil

El equipo de los argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno y José López tiene una panorama complejo para la revancha en Sao Paulo: deberá revertir el 3-0 en la ida que le propinó la Liga de Quito.

Desde las 21.30 horas ambos quieren acompañar a Flamengo en Lima el próximo 29 de noviembre. El partido se podrá seguir por las pantallas de Fox Sports y Disney + Premium.