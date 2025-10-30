Enzo Pérez y otros héroes de Madrid podrían jugar su último partido en el Monumental

En un momento crucial para River, Enzo Pérez podría retornar al 11 titular este domingo ante Gimnasia en la previa del superclásico frente a Boca. Esto no solo implicaría una nueva fisonomía en la mitad de la cancha, sino también la posibilidad de que el capitán juegue el que podría ser su último partido en el Monumental. Misma situación, aunque desde el banco, estarían atravesando Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo Martínez.

El mendocino de 39 años, que ya se recuperó del corte que sufrió en su rodilla ante Palmeiras, en Brasil, es de la preferencia de Marcelo Gallardo para el mediocampo frente al Lobo Platense, donde podría estar acompañado de Juan Carlos Portillo y Kevin Castaño.

Sea cual sea la decisión final del Muñeco, lo cierto es que, dada la posición de River en el Grupo B del Torneo Clausura, existe una chance concreta de que este sea el último baile de Enzo con el dorsal 24 en su espalda, ante los ojos y almas de 86.000 personas. Aún saliendo campeón, como el Millonario se encuentra quinto en el Grupo B, a cuatro puntos de Vélez, podría definir todas las series hasta la final como visitante.

No es el único de los héroes de Madrid que podrían tener su despedida de Núñez. Milton Casco, Nacho Fernández y el Pity Martínez, serán los otros nombres que podrían hacer su “The Last Dance” en el Monumental, ya que se presume que todos terminarán su ciclo en River a fin de año.

Con nueve puntos en juego (Gimnasia, Boca y Vélez), y un objetivo claro (clasificar a la Copa Libertadores) River tiene la chance de subir en la tabla y definir alguna llave de local (ya que siendo campeones del Clausura liberan cupo en la anual), pero no tiene margen de error.