El fiscal apeló el sobreseimiento de Cristian Graf por el crimen del adolescente enterrado en Coghlan

El fiscal Martín López Perrando apeló la decisión del juez Alejandro Litvack, que había sobreseído a Norberto Cristian Graf, imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia en la causa por el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984.

En su presentación, el fiscal sostuvo que el caso no debe cerrarse y que el delito de encubrimiento es “autónomo”, por lo que debe analizarse de forma independiente. Además, consideró probado que la víctima fue asesinada, desmembrada y enterrada en el fondo de la casa que el acusado habitaba desde hace más de cuatro décadas.

“Diego Fernández fue asesinado tras ser atacado con un elemento cortopunzante; luego se lo intentó desmembrar para ocultar el cadáver y finalmente fue enterrado”, indicó López Perrando en su apelación, según el portal Fiscales.gob.ar.

