La Cámara Federal avaló el envío a juicio a Alberto Fernández por violencia de género

La Cámara Federal porteña confirmó la validez del trámite para elevar a juicio la causa en la que el expresidente, Alberto Fernández, está procesado por violencia de género contra su expareja y primera dama, Fabiola Yáñez, tras rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa.

El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.

La defensa del exmandatario, encabezada por la letrada Silvana Carreira, había pedido anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella, al alegar que el pedido de la acusación particular fue extemporáneo y que un prórroga del plazo para la presentación se concedió de forma irregular.

Fuente: Nexofin