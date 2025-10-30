La lucha de Edgardo Bauza y el fútbol que aún lo acompaña

Edgardo Bauza atraviesa por un complejo momento en su vida personal desde que se lo diagnosticó con demencia frontotemporal, una enfermedad neurológica progresiva e irreversible. A pesar de esta triste situación, el ex entrenador de la selección nacional se mantiene atento a los encuentros de los clubes a los que tanto les dio, dentro de la cancha como en el banco.

Entre la emoción y la nostalgia, según declaraciones de su esposa Maritza Gallardo en Radio La Red, el DT sigue de cerca tanto el fútbol como el tenis, el cual fue un deporte que practicó durante bastante tiempo:

“Cuando hay partidos de San Lorenzo o Central, le ponemos el partido porque le gusta”.

Maritza Gallardo, Esposa de Edgardo Bauza, pasó por #MP910 con @marcepalaciosmp y habló sobre la actualidad del ex entrenador de Liga de Quito.

El ex entrenador argentino ha tenido un apoyo total de su familia, que ha adaptado su vida a la de Edgardo Bauza. Y aunque él no pueda comunicarse verbalmente con ellos, su mujer declaró que “siempre está de buen humor. Vive en paz, y eso también nos da paz a nosotros. Lo importante es que recibe nuestro cariño todos los días”.

La situación del ex defensor central se comenzó a hacer de público conocimiento a raíz del homenaje recibido en la reconocida Noche Blanca, organizada por Liga de Quito todos los años para presentar a sus refuerzos.

Tras esta situación, la familia Bauza ha comenzado a hacer pública la enfermedad del ex entrenador. Lo que llamo la atención del TASE (Fundación Trascender con Amor, Servicio y Excelencia), que le propuso a su mujer la realización de un documental que aborde tanto la vida diaria del “Patón”, como así también la de sus familiares. Este se titulará “La cima de la vida-el valor de la memoria”.