Tiene 18 años, tres nacionalidades y mejor promedio que Lamine, Estêvão y Mastantuono

El que quiera un goleador deberá mirar hacia Francia en esta temporada: además del argentino Joaquín Panichelli, máximo goleador de la Ligue 1, hay otro atacante sensación en el Olympique de Marsella.

Se trata de Robinio Vaz, un joven de apenas 18 años con tres nacionalidades: es internacional con la Selección de Francia Sub-20 y también puede jugar para Senegal y Guinea Bisáu.

Robinio Vaz (18 años y 254 días) se convirtió en el futbolista más joven en marcar un doblete con el OM. Acumula cuatro goles y dos asistencias en los 225 minutos que ha disputado esta temporada; es decir: participa en un gol cada 37,5 minutos.

La pépite marseillaise : Robinio Vaz 💎 pic.twitter.com/bi3l1ZR2oA — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) October 29, 2025

El joven tiene mejor registro que otras estrellas de su edad en esta temporada: Lamine Yamal (cada 78′), Estêvão (cada 134′) o Franco Mastantuono (cada 300′).

Aubameyang lo ha apadrinado y sus compañeros Greenwood, O’Riley y Abdallah están contentísimos con la vorágine que inyecta ingresando desde el banco.

El entrenador Roberto de Zerbi adora a Robinio Vaz: “Siento un cariño especial por Robinio Vaz. Tiene dos cualidades que me encantan: ambición y ganas de superarse. Nos sorprende constantemente. Entrar al Vélodrome con 18 años, como lo hace él, no es fácil. Estamos muy contentos”.

Aunque aseguró que no se dejará de ganar por la presión y lo llevará a su tiempo: “No deberíamos presionarlo. Si le doy la titularidad, si se queda este verano… es porque está listo y se lo merece. No soy un entrenador que se fije en el currículum. Juega porque es fuerte, no porque estemos pensando en una futura venta a la Premier League. Ya ha demostrado que puede ser un jugador clave para este equipo”.