Vuelve “The Butcher”: Lisandro Martínez regresó a los entrenamientos en Manchester United

Tras su ausencia en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni, “Licha” parece cada vez más cerca de volver a pisar el campo de juego, algo que no hace desde el 2 febrero de este año, día en que los “Red Devils” cayeron por 0-2 ante el Crystal Palace.

Ruben Amorim ya había adelantado su inminente regreso, al declarar que el entrerriano estaba respondiendo bien, y que dependía de él mismo si quería ganarse un lugar.

These passes and ball control from Lisandro Martinez in training today. Martinez as DM option. Hear me out!!! pic.twitter.com/OXEBtnEO06 — Paa Manuel (@PaamanuelUtd_) October 30, 2025

Martínez ha sido un habitué en las convocatorias de Scaloni, siendo parte de los planteles bicampeones de América y campeones del mundo. Por esta razón, desde el comienzo de su seguidilla de lesiones, el cuerpo técnico de la selección no le ha encontrado un claro reemplazante al que solía ser la primera opción en caso de que no estén los titulares Cristian Romero y Nicolás Otamendi.

A esta mala suerte del central con las lesiones se le suman las flojas últimas temporadas del Manchester United, equipo que culminó la temporada pasada decimoquinto en la Premier League, y que recientemente fue eliminado de la Carabao Cup por un club de la Cuarta División inglesa.

Pese a dicha eliminación, el equipo comandado por Amorim ha logrado encadenar una racha de tres victorias al hilo, incluyendo una en el clásico frente al Liverpool en condición de visitante.

La vuelta del argentino probablemente genere esperanzas en las oficinas del predio de la AFA, ya que con el sistema usado por el Manchester United, una línea de 3 donde el lateral Luke Shaw hace de stopper por izquierda, parece muy probable que Lisandro Martínez pueda ser indispensable en este equipo, que visitará el sábado 1 de noviembre al Nottingham Forest por la fecha 10 de la Premier League.