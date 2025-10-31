Diego eterno: los emotivos homenajes del fútbol argentino a Maradona en su cumpleaños

El fútbol argentino recuerda en un día muy especial a su emblemática figura que pasó a la inmortalidad: en este 30 de octubre de 2025, Diego Armando Maradona cumpliría 65 años.

El próximo 25 de noviembre se cumplirán cinco años de su desaparición física, aunque sigue en la memoria de cada argentino y cada futbolero. El héroe del Mundial 1986 recibe cálidos saludos en una jornada especial-

Boca Juniors, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Nápoli de Italia; clubes en los que Diego dejó una imborrable huella, rindieron homenaje al eterno ’10’.

La cuenta oficial de la Selección Argentina en X (ex twitter) hizo derramar alguna que otra lágrima con un emotivo video que publicó en las redes sociales y rápidamente se viralizó: “Un amor para siempre“.

30/10 ♾️ Un amor para siempre 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/325lCmEY6d — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2025

Boca Juniors

En la misma línea, el Xeneize también le dedicó un video en la misma red con un compilado de escenas de Maradona vistiendo los colores azul y oro. “Por eso le agradezco a Dios que haya creado la Bombonera y que me haya hecho de Boca”, dijo alguna vez Diego.

¡Feliz cumpleaños, Pelu! ♾️ Gracias por ser Bostero 💙💛💙 pic.twitter.com/kbIjloyAW3 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 30, 2025

Argentinos Juniors

En el club de La Paternal lo recuerdan todos los partidos al 10′ cuando juegan en el Estadio Diego Armando Maradona. Con la frase de cabecera “Pelusa, eterno”, así lo recuerdan en el Bicho:

El Nápoli

El equipo napolitano y sus fieles también recordaron en el día de su cumpleaños 65 a su histórico jugador: “Pasan los años, la leyenda permanece“.