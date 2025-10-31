Sudamericana: Lanús venció a la Universidad De Chile y es finalista

No pudo en Santiago de Chile pero sí en el Sur del Gran Buenos Aires: Lanús venció a la Universidad de Chile en la semifinal de vuelta y es finalista de la Copa Sudamericana 2025.

El Granate es el único equipo argentino que disputará un título internacional este semestre, ya que Racing cayó con Flamengo en semifinales de la Copa Libertadores. Tendrá revancha del 2020, edición que perdió con Defensa y Justicia.

Rodrigo Castillo, que había hecho los dos goles en la ida, hizo el único gol del triunfo 1-0 de Lanús. El delantero definió con clase dejando en el camino al arquero Gabriel Castellón como ya no se ve por estos tiempos.

¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

El goleador habló tras el final y el deber cumplido: “Lo más importante era avanzar, me tocó gracias a dios hacer los goles a mí”. También lo hicieron Lautaro Acosta y Toto Salvio, que no le quitaron importancia al clásico con Banfield.

Otro que dio declaraciones fue el capitán Cali Izquierdoz: “Una felicidad enorme, venimos luchándola. El año pasado nos quedamos con Cruzeiro… con una sensación mala. Pero acá propusimos y fuimos justos ganadores”.

🔥🔥 ¡¡CON EL SILBATAZO FINAL Y LANÚS FINALISTA DE LA #Sudamericana, LAUCHA ACOSTA FUE CORRIENDO A ABRAZAR AL CALI IZQUIERDOZ Y SE TERMINÓ PICANDO TODO CON LOS JUGADORES DE LA U. DE CHILE!! 🔥🔥 pic.twitter.com/4MgEY2fq80 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025

La final vs. Sampa

Lanús se enfrentará al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que el martes eliminó en Brasil a Independiente del Valle. La Final Única de la Copa Sudamericana será en Asunción el sábado 22 de noviembre.