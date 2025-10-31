El Presidente aseguró que la reunión con los gobernadores fue “extremadamente positiva”

El presidente Javier Milei consideró “extremadamente positiva” la reunión que mantuvo con la mayoría de los gobernadores en la Casa Rosada, el primer encuentro institucional tras las elecciones legislativas del domingo pasado. Del encuentro participaron casi todos los mandatarios provinciales, junto al Gabinete nacional casi completo, en lo que fue interpretado como una señal de diálogo y apertura política del Ejecutivo.

En declaraciones a A24, Milei reveló que durante la conversación con los jefes provinciales “estuvimos de acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa”. El mandatario aseguró que el intercambio permitió delinear puntos en común respecto a las reformas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso, y subrayó que el espíritu general fue de cooperación, más allá de las diferencias políticas.

Sin embargo, el Presidente fue tajante al referirse a la ausencia de los gobernadores kirchneristas, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gildo Insfrán (Formosa). “No nos podemos juntar con gente que dos más dos no les da cuatro”, lanzó, marcando distancia de los sectores más duros de la oposición. La frase resume su estrategia de priorizar el diálogo con los mandatarios “racionales” dispuestos a acompañar las reformas estructurales que promueve el oficialismo.

Fuente: Nexofin