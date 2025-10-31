Patricia Bullrich encabezará la Derecha Fest: también participan Agustín Laje y Lilia Lemoine

El evento Derecha Fest, programado para hoy a las 18:00 hs en el Auditorio Belgrano, promete convocar a los principales referentes de la derecha y libertarios del país. En ese marco, Patricia Bullrich emerge como una de las participantes clave, lo cual añade relevancia política al encuentro.

Bullrich aprovechó su perfil para subrayar su presencia: “Estoy convencida de que el cambio verdadero necesita voces y convicciones firmes”, sostuvo en declaraciones previas al evento. Con su asistencia, la ministra envía un mensaje claro de continuidad en su rol público, y potencia su visibilidad en un espacio político que busca consolidarse de cara a los próximos comicios.

El programa del festival incluye una serie de paneles, charlas y conferencias centradas en la “batalla cultural”, la redefinición del rol del Estado y la renovación del liderazgo de derecha en Argentina. El hecho de que Bullrich figure entre los oradores sugiere que el evento no será sólo un show o acto simbólico, sino un escenario de posicionamiento político.

