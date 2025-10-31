Mascherano habló sobre el viaje fugaz de De Paul a la Argentina ante las críticas despertadas

A horas de la revancha contra el Nashville SC, correspondiente al segundo partido de los octavos de final de la Major League Soccer, Javier Mascherano tuvo que salir a poner paños fríos ante una situación particular que sucedio en su Inter Miami.

Luego de la victoria 3-1 en la ida en el Chase Stadium el pasado fin de semana, a Rodrigo De Paul se lo vió por Argentina y lejos de las instalaciones del club de Florida. Algo que llamó la atención en la prensa ya que el club se encuentra el pleno auge de competencia.

El jugador de la Selección Argentina estuvo presente en el lanzamiento de “Futttura” en el show que brindó su pareja, Tini Stoessel, en Buenos Aires. En la previa del segundo juego, el entrenador aclaró la situación:

“Rodrigo viajó el fin de semana porque nosotros sábado y domingo dimos libre. Tenía que viajar a Argentina por unos temas personales y le dimos ese permiso. El lunes estaba acá entrenando con el resto del equipo. Yo soy de los entrenadores que cuando dan libre no les preguntás a los jugadores que tienen que hacer, para eso estás dando libre”.

Este sábado se jugará el segundo partido de la serie y ahora toda se muda a Nashville. Si los de Lionel Messi caen derrotados, deberán regresar a Florida para disputar un tercer partido para ver quien avanza.

Pero pase lo que pase, David Beckham y todos los dirigentes de Inter Miami se aseguraron a la estrella por varios años más: Messi extendió el contrato hasta 2028 y ahora lo único que se espera es que confirme su presencia para el Mundial 2026.