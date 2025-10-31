El posteo de “Maravilla” Martínez tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: “Quedamos en deuda”

Racing quedó afuera de la Copa Libertadores tras caer en el global por 1-0 ante Flamengo. La Academia se había ilusionado como nunca con volver a ser campeones de América y en dicha instancia, extrañaron a sobremanera los goles de Adrián Martínez.

Maravilla había sido una de las piezas claves para que el equipo de Gustavo Costas ganara la Sudamericana en 2024 y pudiera llegar hasta las semis este año. Sin embargo, justo en el momento más crucial, entró en una inesperada sequía y no pudo convertir en ninguno de los últimos 6 encuentros entre todas las competencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adrian Anabella (@adrian.martinez52)

Tras esto, el delantero se expresó en su cuenta de Instagram: “Un poco atribulado de estar tan cerca y que se nos escape así, pero con la cabeza en alto porque nos vaciamos por completo por cumplir el objetivo”, comenzó.

“Quedamos en deuda con la ilusión de todas las familias y las personas que nos apoyaron“, apuntó con total crudeza a continuación. Y cerró con unas palabras para los hinchas de Racing: “Gracias por el aguante antes del partido, durante el partido y después. Muchas gracias, nos sentimos muy acompañados. Seguiremos trabajando para vivir más momentos así. Pasan las horas y cuesta aceptar”.