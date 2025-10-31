Bombazo: Los Angeles Lakers tiene nuevo dueño tras una venta millonaria

Bombazo en la NBA con una noticia que sucumbió a la liga de básquet más exitosa del mundo: la mítica franquicia de Los Angeles Lakers pasará a tener un nuevo dueño en una venta multimillonaria.

Así lo confirmó el comisionado Adam Silver, quien fue el encargado de aprobar la transferencia luego de reunirse con la junta y dar el visto bueno. De esta manera la familia Buss, propietaria desde 1979, entrega la parte mayoritaria de Lakers a cambio de 10.000 millones de dólares.

El empresario Mark Walter será el propietario y ahora reinará en la dinastía, luego de tener un porcentaje minoritario de la franquicia durante largos años. Además su vínculo a la NBA tiene una larga trayectoria al haber sido el dueño principal de los Sparks de la WNBA durante más de una década.

Walter también es el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global y está ampliamente vinculado al mundo del deporte: tiene participación activa en Los Angeles Dodgers de la MLB y también es parte del equipo de Cadillac, la nueva escudería que desembarcará en la Fórmula 1 en 2026.

Jeanie Buss seguirá en Lakers

Pese a ceder el porcentaje mayoritario de la franquicia, la ejecutiva de los Lakers seguirá tomando decisiones en la institución y respetando su actividad comercial, financiera y deportiva:

“Si bien esta transacción histórica transfiere la participación mayoritaria de la familia Buss en los Lakers, estoy encantado de que Jeanie siga siendo la Gobernadora del equipo y un miembro activo y comprometido de nuestra liga”, agregó Silver.