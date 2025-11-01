Atento Lanús: CONMEBOL confirmó el estadio para la final de la Copa Sudamericana

La CONMEBOL confirmó de manera oficial que la final de la Copa Sudamericana 2025 entre Lanús y Atlético Mineiro se disputará el sábado 22 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, Paraguay.

La elección de la sede se definió tras una serie de evaluaciones en distintos estadios de la región. Aunque en un principio se había considerado al Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, finalmente fue descartado tras las inspecciones técnicas de la confederación, que priorizó cuestiones de infraestructura, seguridad y accesibilidad. De esta manera, el mítico estadio paraguayo, será el escenario de una final continental.

Confirmado:

La final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro se va a jugar en Asunción. pic.twitter.com/HacQzd14Fz — Gastón Edul (@gastonedul) October 31, 2025

Para Lanús, será una nueva oportunidad de sumar una estrella internacional, después de haber conquistado la Sudamericana en 2013. El conjunto argentino buscará repetir aquella consagración histórica. En cambio, Atlético Mineiro jugará su primera final de Copa Sudamericana, aunque ya cuenta con experiencia en definiciones internacionales, incluyendo su recordada conquista de la Copa Libertadores en 2013.

Las entradas para el encuentro estarán disponibles entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y se espera un importante marco de público tanto argentino como brasileño en las tribunas. El campeón del torneo recibirá un premio económico de 6,5 millones de dólares y asegurará su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el subcampeón obtendrá 2 millones de dólares.

Con la fecha, el horario y el estadio ya confirmados, la gran final de la Copa Sudamericana 2025 promete ser una verdadera fiesta del fútbol sudamericano, con dos equipos que buscarán escribir una nueva página dorada en su historia.