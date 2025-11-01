Independiente vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Independiente se medirá este sábado desde las 20:00 ante Atlético Tucumán en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Gustavo Quintero llega con el envión anímico de haber conseguido una importante victoria ante Platense, resultado que puso fin a una racha negativa de 15 partidos sin ganar. Sin embargo, el “Rojo” todavía se encuentra en el fondo de la Zona B con apenas nueve puntos, por lo que necesita volver a sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

En frente estará Atlético Tucumán, que atraviesa un momento inestable. El conjunto del norte perdió tres de los últimos cuatro encuentros y sufrió la salida de Lucas Pusineri como entrenador. En su lugar asumió de manera interina Hugo Colace, quien intentará darle frescura y reacción a un plantel que acumula 15 puntos y todavía conserva chances matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

El encuentro será arbitrado por Sebastián Martínez. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar ya que Independiente busca confirmar su recuperación ante su gente, mientras que el Decano intentará cortar su mala racha y dar el golpe en Avellaneda.

Un duelo con mucho en juego y la presión repartida entre dos clubes que necesitan volver a encontrar regularidad en el cierre del torneo