Barcelona sumó a otro delantero argentino a la lista de refuerzos para acompañar a Lamine Yamal

El delantero argentino “sensación” en Europa en este inicio de la temporada 2025/26 no es Lautaro Martínez ni Julián Álvarez: juega en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 y ya se empieza codear con las grandes estrellas.

Se llama Joaquín Panichelli y es seguido de cerca por el Barcelona de Lamine Yamal. Solo en octubre anotó siete goles en cinco partidos: aunque cautivó a todos con su doblete al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Tiene apenas 23 años y es ágil a pesar de su 1.90m de estatura. Potencia física y buen juego aéreo se destacan entre sus cualidades, aunque ha mostrado un repertorio completo para el perfil de centrodelantero. “Es un delantero de la vieja escuela. Por su técnica y potencia, es el Alan Shearer de Argentina“, dijo el entrenador del Estrasburgo Liam Risenior.

A sabiendas de que el Barcelona busca un reemplazante de Robert Lewandowski para junio de 2026, cuando finalice el contrato del polaco, primero tanteó a Julián Álvarez y su situación en el Atlético de Madrid.

Y ahora ha sumado a esa lista de posibles refuerzos a Panichelli. Así lo confirmó el diario catalán Mundo Deportivo: “Otra opción que está subiendo como la espuma en Europa es la del argentino Joaquín Panichelli, el goleador del Estrasburgo”.

Al “Colo” Barco desde la Bundesliga…

Al Racing de Estrasburgo le siguen de cerca a los dos argentinos que tiene el plantel y que son figuras del equipo. Semanas atrás a Valentín Barco, lateral izquierdo surgido en Boca, lo vincularon a un presunto interés del Bayern Múnich.

Los emisarios franceses piden 40.000.000 de euros por el nacido en 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires. Si en algún momento la operación prospera, a Boca le entraría alrededor de 1,2 millones de euros.