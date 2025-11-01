Marcha del Orgullo 2025: cómo y dónde sumarse a la celebración en Buenos Aires

Este sábado, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva edición de la Marcha del Orgullo 2025, la 34° desde su primera convocatoria. La concentración comenzará a partir de las 10 de la mañana en Plaza de Mayo, donde se instalarán ferias de emprendedores, stands artísticos y actividades culturales. La movilización hacia el Congreso Nacional iniciará a las 16 horas, y se espera la participación de miles de personas.

La jornada combina celebración y reclamo por derechos, con el lema “Con nuestros cuerpos resistimos”, que busca visibilizar las identidades de género y orientaciones sexuales diversas, así como reclamar políticas públicas que garanticen la igualdad y la inclusión. Durante la marcha, los participantes también homenajearán a figuras emblemáticas de la lucha LGBTIQ+, recordando la memoria de activistas y personas víctimas de la violencia de odio.

A lo largo de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas de músicos y grupos locales, shows en vivo, y actividades para toda la familia. Además, se prevé un homenaje a Diana Sacayán, a diez años de su travesticidio, y un pañuelazo por la memoria, la verdad y la justicia, en el marco de la defensa de los derechos humanos.

