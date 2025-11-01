Mourinho y un gesto especial con Nicolás Otamendi: “Merece que hable en su idioma”

Gol y un especial homenaje para Nicolás Otamendi en el SL Benfica de Portugal. El miércoles los lusos vencieron en casa 3-0 al Tondola por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El capitán abrió el marcador desde los 12 pasos y al finalizar el partido hubo doble festejo. Además de marcar en la victoria, Otamendi cumplió 250 partidos con la camiseta de Las Águilas.

🔙⚽️ #ExVélez | GOL de Nicolás Otamendi en el triunfo de Benfica 🇵🇹 ante Tondela. El defensor de La Fábrica marcó su segundo tanto consecutivo y llegó a ¡46! en clubes.pic.twitter.com/pZO1JFkZCi — Sábado Vélez (@sabadovelezok) October 29, 2025

Por este motivo el entrenador del equipo, el extrovertido José Mourinho, tuvo un gesto especial para el capitán en un breve discurso que se dio en el vestuario:

“El merece que hable en su idioma. Mi mensaje no es para ti (señaló a Otamendi), es para los otros. El otro día, al minuto 95, hubo un contraataque contra nuestro equipo y él hizo un sprint de 75 metros cuando el resultado estaba 2-0 a favor. El mensaje no es para él, es para ustedes”.

💥 ¡250 PARTIDOS EN EL BENFICA! 🔝 Nicolás Otamendi se convirtió en el doceavo (12) futbolista con más partidos jugados en la historia del club más laureado de Portugal. De #Vélez, al mundo. 😮‍💨💬 Estas fueron las palabras de José Mourinho sobre él en el vestuario del equipo,… pic.twitter.com/p7EZJbwito — Velez670 (@velez670) October 31, 2025

¿Pega la vuelta en 2026?

Confeso hincha de River Plate, club con el que se lo ha vinculado en los últimos tres mercados de pases, en la semana volvieron a florecer los rumores. Según indicó el periodista Leo Paradizo en ESPN, el jugador quiere retirarse en el Millonario.

Aunque lo haría en 2026 con 38 años y una vez finalizado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Habrá que esperar cómo sigue su actualidad de acá a un año y llegado ese momento qué deciden los dirigentes.