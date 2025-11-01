Tres brasileños fueron arrestados en Misiones: investigan su relación con el Comando Vermelho

La seguridad fronteriza en Misiones volvió a estar en alerta luego de que la Policía provincial interceptara a tres hombres que intentaban ingresar ilegalmente al país desde Brasil. La detención se produjo el viernes por la tarde cerca de la ciudad de Alba Posse, ubicada en la zona limítrofe con Porto Mauá, en el estado de Río Grande do Sul.

Los detenidos fueron identificados como Ednei Carlos D. S., de 25 años; Luis Eduardo T. de S., de 23; y Jackson S. de J., de 35, todos con domicilio en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro. Según informaron las autoridades, dos de ellos contaban con antecedentes penales por narcotráfico, mientras que el tercero tenía registros por lesiones.

Durante el procedimiento, se constató que ninguno de los involucrados poseía documentación migratoria válida ni pudo justificar su presencia en la zona, lo que motivó su detención preventiva bajo estrictas medidas de seguridad.

Fuente: Nexofin