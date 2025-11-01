Interna post electoral: Patricia Bullrich rompe el bloque del PRO en Diputados

A días de las elecciones legislativas nacionales, en donde el oficialismo se llevó un contundente triunfo, crece la interna en el PRO, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, le dio la orden a los legisladores que le responden, de sumarse al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados.

De este modo, la funcionaria vuelve a tensionar la relación con el actual titular del partido amarillo, Mauricio Macri, que esta misma tarde se reúne en la Quinta de Olivos, con el presidente Javier Milei, en búsqueda de recomponer su acuerdo político.

La orden de Bullrich recayó sobre los diputados Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los recientemente electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, que se alejan de la bancada presidida por Cristian Ritondo.

Fuente: Nexofin