Clausura: agónico triunfo de Boca en su visita a Estudiantes de La Plata

La tarde en el Estadio Uno mantenía a todos expectantes de un gran encuentro entre dos equipos que, si bien no están en su mejor momento futbolístico, se encuentran en la pelea por los puestos altos de la tabla de posiciones de su zona.

Tras un primer tiempo sin grandes ocasiones, Exequiel Zeballos se inventó una gran jugada en territorio “Pincha”, y cuando encaraba hacia el arco, el defensor Facundo Rodríguez lo derribó dentro del área, acción por la cual el árbitro Leandro Rey Hilfer cobró penal para el “Xeneize”.

Parecía no haber mejor manera de irse al entretiempo, con un golpe tan duro para el rival como lo es marcar un gol de penal en su cancha a instantes de que culmine la primera parte. Sin embargo, Zeballos malogró la chance desde los 12 pasos estrellando su tiro contra el palo.

Un segundo tiempo repleto de emociones

Rápidamente, el 7 del equipo de La Ribera se tomaría revancha y marcaría el 1-0 a los 4 minutos del segundo tiempo, con un gran remate cruzado. Pero poco más de 10 minutos después, Edwuin Cetré pondría tablas en el marcador picando el penal cometido Agustín Marchesín sobre Cristian Medina.

Gabriel Neves fue expulsado a los 42 minutos del complemento, tras una fuerte plancha a Ander Herrera.

ROJA A NEVES POR ESTA PATADA CONTRA ANDER HERRERA. pic.twitter.com/3EuczFA2U6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025

Tras algunas chances claras para ambos equipos, Fabricio Pérez le cometería un torpe penal a Herrera a los 48 minutos, el cual Miguel Ángel Merentiel cambiaría por gol.

Con esta victoria, Boca se subió a lo más alto de la Zona A, queda segundo en la Tabla Anual para la Copa Libertadores, y se perfila de buena manera para el Superclásico de la semana que viene.