Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

El Torneo Clausura 2025 entra en su etapa más intensa y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que disputarán Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, este domingo desde las 16.00 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Boca llega entonado tras vencer 3-1 a Barracas Central, un resultado que lo mantuvo en la pelea por los primeros puestos y lo acerca a su gran objetivo volver a la Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo de Claudio Úbeda tendrá bajas sensibles. Leandro Paredes no podrá estar por suspensión, y Rodrigo Battaglia sigue recuperándose de una lesión muscular. El técnico deberá reacomodar el mediocampo para sostener el buen nivel mostrado en las últimas fechas.

Por su parte, Estudiantes atraviesa un momento positivo. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez viene de ganar el clásico ante Gimnasia y suma cinco partidos sin derrotas. Con 21 puntos, el Pincha se encuentra cuarto en el Grupo A y sueña con mantener su gran presente para asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana del próximo año.

El partido se presenta con mucho en juego ya que si Boca consigue los tres puntos, podría alcanzar la cima y dar un paso clave rumbo a la Libertadores. Si Estudiantes logra imponerse, se afirmará como puntero y consolidará su clasificación internacional. Dos estilos distintos, pero un mismo objetivo: cerrar el año con un golpe de autoridad.

Hora: 16.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Posibles formaciones

EDLP: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo.

CABJ: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.