La Justicia investiga por presunto lavado de dinero a un financista cercano a “Chiqui” Tapia

Un financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra investigado por presunto lavado de dinero en el orden de los 6 mil millones de pesos.

La investigación se centra en Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, u en la empresa Construcciones TAR, creada por presuntos testaferros, y en transferencias hacia casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas y empresas de reciente creación.

La causa la impulsa Procelac y la Fiscalía especializada en Lavado de Activos, tras informes de la Unidad de Información Financiera.

Según el expediente judicial, Construcciones TAR, registrada en agosto de 2022, recibió más de 6 mil millones de pesos en sus distintas cuentas bancarias mediante acreditaciones de cheques, transferencias y depósitos en efectivo.

Fuente: Nexofin