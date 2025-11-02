River vs. Gimnasia de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentan este domingo desde las 20:30 horas en el Estadio Mas Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

El Millonario llega con la obligación de ganar. Luego de la sorpresiva eliminación en la Copa Argentina, el equipo necesita una victoria para seguir en la lucha por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Además, un triunfo sería clave para recuperar confianza en un tramo del calendario donde cada punto empieza a pesar más.

Marcelo Gallardo evalúa algunas variantes respecto al último encuentro, tanto en defensa como en el mediocampo. La intención es encontrar equilibrio en un equipo que, pese a dominar en la posesión, ha mostrado altibajos en la definición. La gran duda pasa por la presencia de Milton Casco o Fabricio Bustos en el lateral derecho, mientras que en el medio podrían tener minutos Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández.

Del otro lado, Gimnasia atraviesa una etapa complicada. El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto lucha por escapar de la parte baja de la tabla, con un plantel joven que combina buenos pasajes de juego con cierta irregularidad. Aun así, el “Lobo” buscará dar el golpe en Núñez y sumar un resultado que le permita tomar aire en la pelea por la permanencia.

El duelo promete ser intenso ya que River necesita imponer su jerarquía y Gimnasia apuesta a su intensidad y al contragolpe para sorprender. En un Monumental repleto, el local buscará reencontrarse con su mejor versión y cerrar la jornada con una sonrisa que devuelva ilusión a su gente.

Hora: 20.30

TV: ESPN

Árbitro: Nazareno Arasa

Posibles formaciones

CARP: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas.

GELP: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.