Mauricio Macri criticó la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete

El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, criticó este sábado en X la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y su reemplazo por Manuel Adorni.

Macri se refirió a Francos como un hombre “con capacidad y equilibrio” y representante de la “sensatez”, en contraposición a la faceta con la que es crítico del Gobierno libertario, principalmente manifestada en Karina Milei y Santiago Caputo.

A su vez, el exmandatario cuestionó el nombramiento de Manuel Adorni como reemplazante del saliente funcionario, pues cuestionó una presunta falta de experiencia, a la vez que señaló que había mejores candidatos.

Fuente: Nexofin