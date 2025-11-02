Clausura: Independiente goleó a Atlético Tucumán para su segundo triunfo consecutivo

Independiente goleó 3-0 a Atlético Tucumán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Gustavo Quinteros revive sobre el final del campeonato.

Es la segunda victoria del Rojo y seguida, luego de romper la racha ante Platense, resultado que puso fin a un registro negativo de 15 partidos sin ganar en toda la temporada.

Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Felipe Loyola hicieron los goles del conjunto local.

Independiente subió a los 12 puntos en la Zona B y quedó adelante, momentáneamente, del Calamar y Godoy Cruz.