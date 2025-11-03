CyberMonday 2025: cómo comprar seguro y no caer en estafas

El CyberMonday 2025 se consolida como una de las fechas de comercio electrónico más esperadas del año. La iniciativa que arranca este lunes 3 de noviembre y es impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) ofrece descuentos en tecnología, turismo, muebles, indumentaria, alimentos, deportes, cosmética y artículos para bebés y niños, con posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

Sin embargo, para aprovechar estas ofertas, los especialistas alertan sobre la necesidad de extremar precauciones frente a estafas y phishing.

Pedro Gallardo, director de ciberseguridad para el Cono Sur de Grupo Indra, señaló: “Se recomienda siempre revisar cuidadosamente la dirección de correo y los enlaces antes de hacer ‘clic’; desconfiar de mensajes con urgencia o presión emocional como ‘¡Última oportunidad!’; nunca entregar información personal ni financiera”.

El phishing, modalidad en la que los ciberdelincuentes suplantan marcas reconocidas, representa el 31% de los incidentes informáticos en Argentina.

Fuente: Nexofin