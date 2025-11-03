El Gobierno oficializó el aumento para las tarifas de luz y la forma de medir el consumo: los cambios

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo cuadro tarifario que Edenor y Edesur aplicarán desde el 1° de noviembre.

Los incrementos reflejan actualizaciones en los costos de distribución, el valor mayorista de la energía y el transporte eléctrico, según la Resolución 745/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Para los usuarios residenciales de los niveles N1, N2 y N3, así como para comercios e industrias, la suba promedio del costo de distribución será del 3,6% respecto de octubre, a lo que se suman ajustes del 3,45% en el Precio Estacional de la Energía (PEST) y del 7,61% en el transporte de alta tensión.

