El desgarrador testimonio de la mamá de Cecilia Strzyzowski: “Ese hollín era mi hija”

Se desarrolla una nueva audiencia en el marco del juicio por la muerte y desaparición de Cecilia Strzyzowski, en Chaco. En ese marco, declaró la madre de la joven, Gloria Romero, quien apuntó contra el clan Sena por el atroz final de su hija.

“Ese hollín era mi hija”, dijo la mujer cuando relataba como tuvo que reconocer las pertenencias y los restos calcinados de su hija, meses después de su desaparición aquel 2 de junio del 2023.

La declaración de Gloria se centró en dejar en claro que César Sena, esposo de su hija, mintió desde el momento en que Cecilia ingresó a la casa de su familia aquel fatídico día y que utilizó el teléfono celular de la joven para enviar mensajes y disimular su femicidio.

Fuente: Nexofin